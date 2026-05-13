Жителей Карелии предупредили о дожде и грозе 14 мая

В четверг, 14 мая, в Петрозаводске будет облачно, ночью с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днём кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью южный, юго-восточный, днём юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +7...+9°С, днём +16...+18°С. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии будет облачно, ночью с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днём в большинстве районов кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-восточный, южный, днём по южным районам юго-западный, западный умеренный, днём при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +5...+10°С, по югу местами до +13°С, днём +14...+19°С, местами до +23°С.

По прогнозу Федеральной метеослужбы: в Калевале ночью +5 °C, днём +18 °C.

В Кеми ночью +3 °C, днём +13 °C.

В Кондопоге ночью +8 °C, днём +19 °C.

В Медвежьегорске ночью +9 °C, днём +20 °C.

В Олонце ночью +4 °C, днём +16 °C.

В Пудоже ночью +7 °C, днём +21 °C.

В Сегеже ночью +9 °C, днём +20 °C.

В Сортавале ночью +2 °C, днём +14 °C.

В Суоярви ночью +5 °C, днём +16 °C.