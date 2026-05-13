Карельский Следком раскритиковали за волокиту

Руководитель СК России Александр Бастрыкин обрушился с критикой на карельских коллег. По его словам, в Карелии остро стоит проблема с расселением аварийных домов, несмотря на меры, которые принимают в регионе. К 1 января 2026 года почти 60 тысяч человек все еще живут в более чем 5 тысячах аварийных домов, а расселение идет медленными темпами.

Бастрыкин напомнил, что задача Следкома - в рамках своей компетенции при выявлении нарушений принимать установленные законом меры. Он раскритиковал руководителя СУ СК по Карелии Максима Козлова за волокиту и отсутствие конкретных результатов по расследованию уголовного дела о халатности в связи с нарушением прав жильцов двух бараков на улице Фурманова и Соломенской. Бастрыкин поручил провести комплексную проверку для оценки работы регионального следственного управления.

В июне и сентябре 2025 года жильцы аварийного дома №17 по улице Фурманова и развалюхи на улице Соломенская, 12, в Петрозаводске обращались к Бастрыкину в связи с нарушением прав. Им предлагали непригодный для нормального проживания маневренный фонд, но его состояние не устроило людей. Через время жильцы двух бараков снова обратились за помощью к Бастрыкину.

Ряд граждан получили компенсацию за изымаемое жилье, деньги они вложили в покупку благоустроенного жилья. Некоторые граждане должны получить квартиры в строящемся доме, об этом им сообщили в администрации города. Бастрыкин поручил представить доклад по итогам решения вопроса тех, кто ждет расселения.