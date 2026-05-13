Финн расправился с женой из России, пока их сын спал

В Финляндии правоохранители расследуют уголовное дело об убийстве 49-летней женщины-россиянки. Об этом сообщает «КП-Петербург».

По данным источника, происшествие случилось в городе Котка. В убийстве подозревается супруг женщины.

Уточняется, что погибшая родилась в Санкт-Петербурге, позднее переехала в Финляндию, где вышла замуж за финна. Брак длился более 15 лет, родился сын.

По предварительным данным, мужчина убил супругу, пока их сын спал. В ту же ночь ребенка изъяли органы опеки, сейчас решается вопрос о его дальнейшей судьбе. Мужу россиянки в случае признания его виновным в убийстве может грозить до 12 лет колонии.

О причинах расправы не сообщается, но правоохранители обещали обнародовать детали расследования в ближайшее время.

