Водители самосвалов в Карелии опасно перевозят камни

Карельские автомобилисты обратили внимание на то, как самосвалы перевозят огромные камни. Намеков на какой-либо крепеж не видно.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» сегодня опубликовали фотографию, как по дороге движется большегруз без задней стенки, а оттуда выглядывает внушительный валун. Со слов автора фото, когда автомобиль наезжал на неровность, камень катался по кузову из стороны в сторону.

«Каждый день вижу десятки камневозов, но чтобы на неровностях камень по кузову катался из стороны в сторону - это впервые. Да, да, я знаю, что я в этом ничего не понимаю, но это нормально?» - написали в паблике.

Ранее в группе размещали фотографию другого самосвала, который тоже опасно вез камень по Лесному проспекте в Петрозаводске. Груз выглядывал за борта машины.

«Правила перевозки разрешают так перевозить камни? На любом крутом повороте он вылетит!» - писали в сообществе.