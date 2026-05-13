Петрозаводчане выбирают, какой парк благоустроить в 2027 году

Петрозаводчане выбирают общественные территории, которые преобразят в 2027 году. В голосовании, которое проходит в интернете и продлится до 12 июня, участвуют девять локаций. Уже определилась тройка лидеров. Это аллея Физкультурников, парки Патриот и Слюдяной Фабрики.

На аллее на Кукковке предлагают замостить пешеходные зоны, поставить скамейки и урны. В парке на Древлянке предлагают выполнить реконструкцию игровых площадок и освещения пешеходных дорожек. А в парке в центре Петрозаводска установить спортивную площадку, благоустроить пешеходные дорожки и установить опоры освещения.

Также в голосовании участвуют сквер Ленинградских Ополченцев в Октябрьском районе, парк Лесной Ключ на Ключевой, Майорский сквер в Северной промзоне, парк Зеленый берег на Перевалке, Пограничный сквер в Рыбке, парк Каменный Бор. Территории собираются привести в порядок по проекту «Формирование комфортной городской среды».