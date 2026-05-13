В российском городе найдены останки воина с огромной саблей

В Красноярском районе Астрахани археологи обнаружили несколько десятков мусульманских погребений, а также еще два захоронения, сообщает «Российская газета».

По данным источника, в верхнем погребении находился мужской скелет со связанными руками и ногами. В 20 сантиметрах к северу от него находился скелет лошади, стремя и пряжка из набора конской упряжи. Артефакты датируются XII — концом XIII века.

Под найденной могилой имелось еще одно человеческое захоронение. Рядом с ним лежали наконечники стрел и сабля в деревянных ножнах длиной более метра. Оружие датируется второй половиной XIII века. Сабля, по словам специалистов, была произведена под конкретного человека, рост которого должен был быть около двух метров.

В настоящее время идет процесс оформления артефактов и включения их в фонд Астраханского краеведческого музея.