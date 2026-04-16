Карелия попала в «черный медицинский список» Путина

Текст: Елена Малишевская, фото: Петрозаводск говорит, freepik.com, минздрав Карелии

Президент России Владимир Путин поручил проанализировать причины низкой удовлетворенности медицинской помощью в Карелии, на Камчатке, а также в Амурской, Владимирской, Ивановской, Костромской, Новгородской, Тверской, Челябинской и Еврейской автономной областях. Эти десять регионов попали в так называемый «черный медицинский список» Путина. Кабинет министров должен вместе с регионами проверить жалобы, понять причины и представить отчет президенту до 1 июня. Давайте поможем российскому начальству разобраться, чем же так недовольны жители Карелии в сфере здравоохранения.

Онкодиспансер. Трудно попасть на прием

Количество онкобольных в Карелии - серьезная проблема. Нехватка врачей, чтобы лечить онкобольных, - проблема катастрофическая. Начиная с конца января 2026 года люди по два месяца ждали приема в поликлинике онкодиспансера, и уже назначенную дату постоянно переносили.

«Врача не будет, позвоните позже», «Врач заболел, прием отменяется». Такое впечатление, что на всю Карелию один врач. Но даже, о, чудо, попав на прием, пациенты часами сидели у кабинета и наблюдали, как врач мечется между операциями в онкодиспансере, консилиумами и собственно приемом.

Диагноз, который ставится на бегу? Лечение на бегу? Извините, тут даже слово «недовольство» не очень подходит. Слишком мягкое.

Пройти обследования, получить точный диагноз в Карелии трудно. Но еще труднее попасть в сам онкодиспансер. Люди вынуждены ждать курса химиотерапии, которая должна назначаться обычно через каждые две недели, с запозданием до двух месяцев. А что такое два месяца для такого серьезного заболевания, как онкология? Иногда это смерти подобно. И, конечно, новость о том, что в республике откладывается строительство нового онкологического диспансера, разочаровало жителей Карелии.

Диабет. Трудно получить льготные лекарства

Сахарный диабет по сравнению с онкологией считается менее опасным заболеванием, он не вызывает такого ужаса у людей. А между тем, по данным на 2024 год, во всем мире от сахарного диабета умерло 3,4 миллиона человек. В России, судя по официальной статистике, диабет диагностирован примерно у 10,5 млн человек — у каждого пятнадцатого россиянина. Чаще всего заболевание выявляется в Карелии, Ивановской и Кировской областях, где более 5 тысяч заболевших на 100 тысяч жителей.

Дефицит лекарств для диабетиков в Карелии возник не сегодня. Ещё три года назад в Заксобрании республики бурно обсуждали проблему. На заседание даже пришли родители детей, страдающих сахарным диабетом. Перебои с поставками бесплатных лекарств заставляли граждан отказываться от получения бесполезного социального набора.

Что сегодня? Жители Карелии регулярно жалуются в соцсетях на отсутствие в аптеках бесплатных тест-полосок для глюкометров и инсулина.

«Как не было положенных для больных сахарным диабетом людей тест-полосок «Сателлит экспресс» по льготным рецептам в аптеке ГУП «Карелфарм» с октября 2025 года, так и нет их по сей день»,

- писали петрозаводчане в феврале 2026 года.

Сообщения от минздрава Карелии о поставках льготных лекарств подаются как супер-новости. А это просто должно быть нормой.

Дефицит врачей. Трудно попасть к специалисту

На официальном сайте Республиканской больницы имени Баранова, в разделе «Вакансии» можно посчитать, что медучреждению требуются на работу более 170 человек. Это огромная цифра, в нее трудно поверить, но это так. Нужны шесть анестезиологов-реаниматологов, пять врачей-неврологов, три рентгенолога, гастроэнтеролог, более 70 медсестер. Если в главном медицинском учреждении Карелии такой дефицит кадров, то что говорить про другие клиники?

Да, в республике ведется строительство новых поликлиник: крупные медицинские стройки в Петрозаводске, в районах устанавливают амбулатории и ФАПы. Но изменится ли ситуация в региональном здравоохранении после завершения всех строек? Очень бы хотелось верить, что да, изменится, но что-то подсказывает, что нет.

В поселке Валдай Сегежского района, например, стоматологический кабинет есть, а стоматолога нет. Гинекологическое кресло есть, а гинеколога нет. А сколько таких примеров по всем медучреждениям? Не счесть. Проще по пальцам перечислить те утреждения, где все врачи есть в наличии.

В Карелии именно благодаря политике в сфере здравоохранения слово "оптимизация" давно стало синонимом слов "ликвидация" и "уничтожение". И "оптимизаторы" Минздрава никак не успокоятся. Взять хотя бы замечательную недавнюю идею присоединения Инфекционной больницы к Больнице скорой помощи. Медики открыто говорят, что это приведет к плачевному результату для инфекционки. Простите, у нас что все инфекции побеждены? Больше никаких эпидемий и пандемий мы уже не ждем?.. Наоборот, в федеральной прессе специалисты только и говорят о новых вирусах, инфекциях, о пробуждении старых, давно "побежденных", о риске новых пандемий. А у нас на этом фоне "оптимизируют" единственное профильное медучреждение...

...Можно долго перечислять проблемы: древнее состояние некоторых зданий, нехватка современного медицинского оборудования в районах, хронически неработающие томографы, отсутствие какой-либо медицинской помощи в маленьких поселках (проблема усугубляется и отсутствием общественного транспорта, связи), жгучее желание Минздрава что-то еще "оптимизировать", плохая организация стоматологической помощи детям и многое другое.

На все эти проблемы жители Карелии активно жалуются. Будет интересно посмотреть, как Мишустин будет "устранять" недовольство населения. И что тут анализировать до 1 июня, не очень понятно, всё очевидно. Как очевидно и то, что карельский Минздрав во главе с Михаилом Охлопковым - слабое звено, которое своей работой просто подставляет Главу республики и компротметирует власть как таковую.