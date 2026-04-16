Школьники из Петрозаводска написали Байкальский диктант

Карелия присоединилась к участникам VI Байкальского экологического диктанта, который проводится Иркутским областным отделением ВООП. Площадок, где прошёл диктант, было более 600. Диктант в 2026 году посвящен 30-летию присвоения озеру Байкал статуса объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО и году байкальской нерпы, объявленному Всероссийским обществом охраны природы.

Значительная часть площадок-участников диктанта создана на базе образовательных учреждений. Регистрацию прошли площадки в Челябинске, Калининграде, Ярославле, Перми; Амурской, Астраханской, Томской, Самарской, Иркутской областях; республиках Бурятия, Тыва и Марий Эл. В лидерах - Иркутская область, Челябинская область и Республика Бурятия.

В Петрозаводске диктант написали в Ломоносовской гимназии.

В период с 2021 по 2025 годы участие в Байкальском экологическом диктанте приняли свыше 40 000 человек из 33 регионов России.