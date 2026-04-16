Карелия станет пилотным регионом по переработке пищевых отходов

16 апреля в ходе ежегодного доклада о деятельности Правительства республики Глава Карелии большое внимание уделил теме переработки отходов как наиболее важной для жителей республики.

В России десятки миллионов тонн пищевых продуктов идут на свалки. Карелия одна из первых начала раздельный сбор пищевых отходов от организаций общепита и магазинов. Республика станет пилотным регионом по переработке таких отходов. Начало положено,

- сказал Артур Парфенчиков.

По словам Главы Карелии, первые экспериментальные производства уже реализуются, например, этим занимается один из предпринимателей в сфере аквакультуры и форелеводства.

Артур Парфенчиков отметил, что опыт переработки надо расширять, поэтому перед Правительством региона поставлена задача привлекать федеральные средства.

Поручаю это лично премьер-министру Правительства республики. Сбор и переработка пищевых отходов позволит сделать более чистыми наши города и поселки,

- подчеркнул Глава Карелии.

Кроме того, власти Карелии в настоящее время корректируют территориальную схему обращения с отходами. Актуализацию нормативов планируют завершить к концу текущего года. Это позволит отрегулировать тарифы и создать сеть мусороперегрузочных станций, добавил Артур Парфенчиков.

В регионе в настоящее время оборудовано свыше 5,4 тыс. контейнерных площадок. В прошлом году создали 115 новых — это 110% от плана. Также закупили 10 мусоровозов и 4 ломовоза на 137 млн рублей.