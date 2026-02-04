Льготные лекарства для диабетиков доставляют в аптеки Карелии

В Минздраве Карелии прояснили ситуацию с льготными лекарствами для людей с сахарным диабетом.

В паблике «Подслушано в Птз» пользователя на днях жаловались на отсутствие в аптеке бесплатных тест-полосок для глюкометров.

«Как не было положенных для больных сахарным диабетом людей тест-полосок «Сателлит экспресс» по льготным рецептам в аптеке ГУП «Карелфарм» с октября 2025 года, так и нет их по сей день».

Другой пользователь пожаловался на проблемы с инсулином.

В профильном министерстве сообщили, что почти все инсулины закуплены и доставлены в аптеки.

По инсулинам двух наименований закупки не состоялись, так как не было предложений от поставщиков. Ведомство провело повторные аукционы, и как заверили в министерстве, препараты уже закуплены. Поставки ожидаются до середины февраля.

Также сообщили, что тест-полоски одного вида уже поступили, их доставляют в аптеки, а полоски другого вида поставят в ближайшее время.