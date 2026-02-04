Профессиональные скульпторы начали создавать ледовые и снежные шедевры

В Петрозаводске стартовала «Гиперборея» (0+). В этом году тема юбилейного зимнего фестиваля - спорт. Ученики школы скульпторов завершили свою работу на набережной. Горожане и туристы уже могут приходить и любоваться скульптурами. А сегодня, 4 февраля, за дело взялись профессионалы, которые будут бороться за призовые места.

Финал фестиваля пройдет в ближайшую субботу, 7 февраля. Гостей зимнего праздника ждет большая и интересная программа. В этот же день на главной сцене наградят победителей. В церемонии награждения поучаствуют чемпионы из Карелии: Евгения Медведева-Арбузова, Владислав Ларин, Эдуард Трояновский. Организаторы праздника также обещают автограф-сессию с этими спортсменами.

Городской турнир по подледному лову рыбы на мормышку «Онежский окушок» (0+) состоится по традиции в заключительный день Международного зимнего фестиваля «Гиперборея 2026» - 7 февраля на Онежской набережной, на льду Онежского озера (Петрозаводская губа, участок набережной у ротонды). А также в программе турнир по силовым видам спорта «Ледяной экстрим» (12+). В 17.00 на главной сценической площадке фестиваля выступят звездные гости из Москвы - группа «Мохито»!

Если вы собираетесь на праздник, одевайтесь тепло. Синоптики предупреждают, что февраль в Карелии будет морозным. Среднемесячная температура в феврале ожидается на 1,3 градуса ниже климатической нормы, а для нашей республики норма минус 9 градусов, по Петрозаводску - минус 8,2, рассказали в региональном гидрометцентре.