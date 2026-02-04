04 февраля 2026, 16:46
Происшествия

Бывший мэр Петрозаводска Любарский предстанет перед судом за взятку

Уголовное дело о 33-миллионной взятке ушло на рассмотрение в суд
Петрозаводский городской суд приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего мэра Петрозаводска и экс-заместителя главы Карелии Владимира Любарского. Его обвиняют в получении многомиллионной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

 

Преступления, по официальной версии правоохранителей, Любарский совершал в период с апреля 2017 по июль 2022 года.

Следователи считают, что он получил через посредников от руководителей двух коммерческих организаций взятки за общее покровительство при осуществлении ими предпринимательской деятельности в сфере организации общественного питания пациентов медучреждений и оказания оздоровительных услуг. Сумма взяток превысила 33 млн рублей. Имущество экс-чиновника арестовали, сам он находится в СИЗО.

«По уголовному делу допрошено более 80-ти свидетелей, следственные действия проводились на территории 6-ти субъектов Российской Федерации. В качестве обеспечительных мер наложен арест на имущество фигуранта (здания, земельные участки, квартиры, автотранспортные средства) на сумму более 30 млн рублей»,

- сообщили в Следкоме Карелии.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

владимир любарский
Взятка
уголовное дело
Петрозаводск