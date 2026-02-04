Социальный контракт – это реальная помощь от государства, помогающая ветеранам СВО вернуться к повседневной жизни после службы, преодолеть временные трудности, часто связанные с изменением жизненных обстоятельств, реализовать свой трудовой потенциал и улучшить качество жизни.

При заключении социального контракта можно получить денежные выплаты, найти работу, обучиться новым направлениям деятельности, начать свое дело. Участников СВО и членов их семей, желающих найти работу по душе, программа поддержит денежными выплатами (до 97,2 тыс. рублей), а также предложит обучение и помощь в поиске работы. С помощью социального контракта можно получить до 350 тыс. рублей на запуск своего дела и до 30 тыс. рублей на обучение предпринимательству или повышению квалификации,

- сообщили в региональном Министерстве социальной защиты.

С 2026 года социальный контракт стал доступнее для участников СВО – теперь заключить социальный контракт на развитие своего дела и получить выплату до 350 тыс. рублей участники СВО могут без оценки среднедушевого дохода. Такой вид помощи предусмотрен для ветеранов из числа участников СВО если они признаны безработными или ищущими работу и получили рекомендации филиала Фонда «Защитники Отечества» по Республике Карелия.

По данным Министерства социальной защиты Карелии в 2025 году в республике на мероприятие по поиску работы заключено 613 социальных контрактов, помощь на основании социального контракта на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности получили 222 человека.

Подать заявление на получение помощи в рамках социального контракта можно в электронном виде на портале Госуслуг. Также информацию о заключении соцконтракта можно найти в официальной группе Минсоцзащиты Карелии.