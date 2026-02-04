Дополнительные средства выделены на зимнюю уборку в Петрозаводске

С начала зимы «Кондопожское ДРСУ» вывезло 40 тысяч тонн снега с улиц Петрозаводска, такие данные привела глава города Инна Колыхматова.

На улицах карельской столицы работают 12 комбинированных дорожных машин, 15 погрузчиков, 15 тракторов МТЗ, 10 единиц другой спецтехники и 90 дорожных рабочих. Они чистят дороги и тротуары, обрабатывают их противогололёдными материалами, убирают лестничные спуски, переходы, остановки и урны.

По информации источника, на зимнюю уборку в Петрозаводске выделено дополнительное финансирование.