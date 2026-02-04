В карельском поселке пятый день люди выживают без воды
В беломорском поселке Сосновец люди продолжают страдать из-за замерзшего водопровода.
В двухквартирном доме по улице Кирова, 42, воды нет в квартире 77-летней женщины, в соседней квартире вода есть.
Дойти до колонки и набрать самой воды – пожилой женщине очень трудно. А топить снег и пользоваться такой водой может быть опасно для здоровья.
Как сообщила нам дочь пенсионерки, находящаяся сейчас за пределами республики, воду ее пожилой матери доставили в нескольких канистрах после звонка в ЕДДС.
«ЖКХ работают, но не могут отогреть. Воды нет сегодня, пока никто не приходил»,
- поделилась женщина. По ее словам, утром 4 февраля воды все еще не было в двух домах поселка.
Проблемы с водоснабжением в населенном пункте начались с 31 января. Ко 2 февраля воды не было в одиннадцати домах. Слесари пытались и все еще пытаются отогреть трубы феном и теплопушкой.
Ранее мы писали и о других коммунальных авариях в Карелии.