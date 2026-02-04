Переменная облачность и гололед ожидаются в четверг в Карелии

В четверг, 5 февраля, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью -13,-15°С, днем -10,-12°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

В Карелии ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем на севере местами небольшой снег. Местами гололедно-изморозевое отложение. На дорогах гололедица. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью -13,-18°С, местами до -24°С, днём -9,-14°С, местами до -18°С.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -18, днем -13;

В Кеми ночью -15, днем -10;

В Кондопоге ночью -19, днем -12;

Медвежьегорске и Сегеже ночью -17, днем -14;

Олонце ночью -17, днем -9;

В Пудоже ночью -19, днем -10;

В Сортавале ночью -20, днем - 12;

В Суоярви ночью -22, днем -14.