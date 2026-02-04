04 февраля 2026, 15:54
Общество

Карельские хирурги спасли пациенту почку

В Карелии филигранно выполнили операцию по иссечению кисты
Фото иллюстративное: freepik

Хирурги Республиканской больницы имени В.А. Баранова в Петрозаводске удалили кисту огромных размеров и спасли пациенту почку, сообщили в республиканском минздраве.

По словам заведующего урологическим отделением Руслана Симанова, сложность заключалась в том, что киста была огромных размеров и практически разделила почку пополам. Манипуляции с ней грозили кровотечением и потерей части органа.

Операцию провели малоинвазивно, всего через три маленьких отверстия в пояснице. У пациента удалили кисту, при этом сохранили почку и ее функции с минимальной потерей тканей. Через три дня пациента уже выписали.

«Раньше мы бы не взялись делать такую операцию у нас в республике, но сейчас, уже обладая определенными навыками и умениями, а также знаниями в эндоскопической урологии, мы филигранно выполнили операцию по иссечению кисты», отметил врач.

