Полицейские спасли людей на пожаре в Карелии

В Муезерском районе полицейские помогли при спасении людей на пожаре, сообщили в республиканском МВД.

События разворачивались днем 2 февраля в поселке Муезерский. Здесь загорелась квартира в одноэтажном жилом доме, рассчитанном на две семьи.

Двое участковых и их помощник совершали обход административного участка, когда заметили, как из депо выехала пожарная машина со включенными спецсигналами, и поехали за ней.

На месте пожара одна из квартир была полностью охвачена огнем, по чердаку распространялся едкий дым. Пока работники пожарной части боролись с огнем, сотрудники полиции начали эвакуацию людей. Они вывели из горящего дома пожилого мужчину и женщину, имеющую проблемы со здоровьем. Сообщается, что полицейские помогли им одеться, собрать необходимые вещи, а затем на служебном автомобиле доставили к родственникам.

В настоящее время решается вопрос о поощрении сотрудников полиции за мужество и решительность при спасении людей на пожаре.