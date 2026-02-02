В Сосновце замерз водопровод, трубы отогревают феном и теплопушкой

Одиннадцать домов в беломорском поселке Сосновец остались без воды из-за замерзшего водопровода. Слесари отогревают трубы феном и теплопушкой, где-то водоснабжение уже удалось восстановить.

«Авария на водоснабжении в Беломорском округе. Более пяти домов остаются без водоснабжения уже третий день, с 31.01. Водопровод замерз из-за сильных морозов. В домах проживают инвалиды и пожилые люди 75+. Подвоз воды не обеспечен»,

- сообщили нам из поселка Сосновец.

В МУП «Водоканал» мастер участка по поселку Пушной и Сосновец Наталья в беседе с журналистом «Петрозаводск говорит» рассказала, что утром 2 февраля было восемь домов, в которых не было воды из-за замерзшего водопровода, а к обеду их стало уже одиннадцать.

«Ленина, 3, уже дали воду. Греем дом № 5 на Ленина, потом будем на Кирова, 42»,

- отвечала специалист. Мастера работают по заявкам, стараются как можно быстрее отогревать трубы в домах, где есть очень пожилые люди и инвалиды, во время работ приходится менять и часть труб. Добираться до Сосновца специалистам приходится из Пушного. Утром 2 февраля там отогревали колонки.

Наталья говорит, что людям рекомендуют пропускать воду в морозы, оставлять небольшую струйку, чтобы не дать трубам окончательно замерзнуть. Но пожилые могут забыть, а другие могут просто этого не делать. При этом говорит, что водоканал идет навстречу и делает перерасчет за эти утекшие литры.

Что касается подвоза воды, то Наталья сообщила, что заявок не было. Также, по ее словам, люди стали сообщать об отсутствии воды лишь в понедельник. Наталья говорит, раньше в поселке водопровод не замерзал, а проблемы начались несколько лет назад после замены теплотрассы.

Конкретных сроков, когда в Сосновце восстановят водоснабжения, назвать в водоканале затруднились.