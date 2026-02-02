Нетрезвый водитель попался сдавшим смену автополицейским в Карелии

В Пряжинском районе полицейские, возвращавшиеся после смены, остановили нетрезвого водителя, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Сотрудники ГАИ возвращались домой со смены на собственном автомобиле, когда из дежурной части им сообщили о водителе, который может быть пьян. Полицейские обнаружили иномарку и стали преследовать. Машина проехала в один из дворов населенного пункта, из нее вышел мужчина. Страж ПДД предъявил водителю удостоверение, выяснил его данные и сообщил о произошедшем в дежурную часть.

Прибывший на место наряд госавтоинспекторов провел освидетельствование и установил, что 41-летний житель Петрозаводска сел за руль пьяным. В отношении мужчины составлены акты, которые будут переданы в суд.