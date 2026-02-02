02 февраля 2026, 14:54
Непогода ударит по северным территориям Карелии
В ЕДДС сделали заявление о непогоде в республике
Фото: «Петрозаводск говорит»
В Единой дежурно-диспетчерской службе сделали новое заявление о непогоде в нашей республике.
По данным ЕДДС, в течение суток 3-4 февраля по северным районам сохраняется гололедно-изморозевое отложение. Под действие неблагоприятного явления могут попасть Кемский, Беломорский, Костомукшский округа, Калевальский и Лоухский районы.
