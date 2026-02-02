02 февраля 2026, 14:54
Общество

Непогода ударит по северным территориям Карелии

В ЕДДС сделали заявление о непогоде в республике
снег и колеса машин
Фото: «Петрозаводск говорит»

В Единой дежурно-диспетчерской службе сделали новое заявление о непогоде в нашей республике.

По данным ЕДДС, в течение суток 3-4 февраля по северным районам сохраняется гололедно-изморозевое отложение. Под действие неблагоприятного явления могут попасть Кемский, Беломорский, Костомукшский округа, Калевальский и Лоухский районы.

непогода
ЕДДС
новости Карелии