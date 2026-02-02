Школу в Карелии закрыли на карантин по ОРВИ, дети болеют еще в 24 образовательных учреждениях региона. За последнюю неделю января в республике зафиксировали 35 случаев COVID-19 и 5387 случаев ОРВИ и гриппа. Несмотря на рост заболевших эпидемии в республике нет - уровень заболеваемости ниже эпидпорога почти на 40 процентов, отмечают в Роспотребнадзоре.

Из-за высокой заболеваемости школу в Сегеже закрыли на карантин, приостановлена деятельность еще 86 классов в 24 школах в Петрозаводске, Сортавале, Костомукше, Кемском, Кондопожском, Пудожском, Медвежьегорском, Муезерском, Олонецком, Прионежском и Суоярвском районах и округах. Также на карантин закрыты одиннадцать групп в четырех детских садах в Сортавале, Пудожском, Медвежьегорском и Лоухском районах.

Специалисты предупреждают, в Карелии циркулируют вирусы парагриппа, сезонного коронавируса, метапневмовирусы, вирусы гриппа А(Н3N2).