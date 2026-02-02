Житель Ленобласти фатально влетел в фуру и «Рено» в Карелии

Днем 2 февраля в Олонецком районе в групповой аварии погиб человек.

По предварительной информации Госавтоинспекции, около 13:22 на 267 км автодороги «Кола» водитель легкового автомобиля «Киа», двигаясь в сторону Петербурга, выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем «Рено» и КамАЗом.

77-летний водитель автомобиля «Киа», житель Ленинградской области, от полученных травм скончался по пути в больницу.

На месте трагического ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства еще устанавливают.