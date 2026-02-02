02 февраля 2026, 15:56
Житель Ленобласти фатально влетел в фуру и «Рено» в Карелии
77-летний водитель легкового автомобиля скончался по пути в больницу
фото пресс-служба Госавтоинспекции
Днем 2 февраля в Олонецком районе в групповой аварии погиб человек.
По предварительной информации Госавтоинспекции, около 13:22 на 267 км автодороги «Кола» водитель легкового автомобиля «Киа», двигаясь в сторону Петербурга, выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем «Рено» и КамАЗом.
77-летний водитель автомобиля «Киа», житель Ленинградской области, от полученных травм скончался по пути в больницу.
На месте трагического ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства еще устанавливают.