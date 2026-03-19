В России набирает популярность услуга фальш-кремации

Услуги фальш-кремации набирают популярность в России, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на своего собеседника – владельца ГК Ritual Олега Шелягова.

При выборе такого формата церемония прощания проходит в траурном зале по месту жительства усопшего, а затем тело отправляют на кремацию в другой регион страны. Фальш-кремация для некоторых россиян может быть вынужденной – в субъекте или городе нет крематория. Кроме того, цены на услуги ближайшего крематория могут быть выше, чем в соседнем субъекте, даже с учетом транспортных расходов.

По данным Шелягова, в Санкт-Петербурге 70% клиентов предпочитают кремацию, в Москве – более 50%. Услуга становится популярным способом погребения в северных регионах, где в зимнее время копка становится затрудненной. В южных регионах кремация только набирает обороты.