Гости из Беларуси оценили преимущества прямого авиаперелета в Карелию

Карелия активно развивает деловые контакты с Беларусью. Первым международным авиарейсом сегодня в аэропорт «Петрозаводск» с рабочим визитом прибыла делегация из братской республики.

Мы благодарны Главе Карелии за возможность посетить республику и стать участниками этого исторического события – первого авиаперелета. Помимо того, чтобы мы постоянно увеличиваем взаимный товарооборот, а за последние пять лет он вырос более чем в 3 раза, будем развивать туризм. Много значит, когда вместо 12-14 часов на автомобиле от Петрозаводска до Минска можно добраться за час сорок,

- отметил Игорь Малашевич, заместитель Министра лесного хозяйства Республики Беларусь.

Вице‑премьер правительства Карелии по развитию инфраструктуры Виктор Россыпнов отметил, что над открытием маршрута работали долго и поблагодарил авиакомпанию:

Глава Карелии Артур Парфенчиков сумел договориться с компанией «Северсталь» — мы очень благодарны нашим коллегам за то, что они услышали пожелания жителей Карелии. Надеемся, что пассажиропоток будет большой и позволит нам увеличить количество рейсов.

Заместитель премьер‑министра по экономике Олег Ермолаев подчеркнул важность рейса для укрепления деловых и культурных связей с Беларусью:

В прошлом году наш регион посетило 10 тысяч туристов из Беларуси. Наша команда подготовила хорошие программы, чтобы уже в этот летний сезон к нам приехало больше гостей.

Из Петрозаводска сегодня также отправился обратный рейс в Минск; среди пассажиров — семья петрозаводчанина Владимира Волкова.

Летим с женой и дочерью, чтобы отметить вместе с братьями - белорусами День Победы. Хотим отдохнуть, сходить на экскурсии. В прошлом году ездили на машине. Узнали, что открывают авиасообщение и в этом году решили полететь, - поделился глава семьи.

Напомним, что международные рейсы будут выполняться еженедельно: вылет из Минска по воскресеньям в 10:20, из Петрозаводска — в 13:30.