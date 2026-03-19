В Карелии расширили поддержку участников СВО

Как сообщил журналистам по итогам заседания 19 марта Председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович, участники СВО со статусом детей‑сирот теперь получат преимущественное право на обеспечение жильём.

Наши ребята проявляют героизм, выполняя свой долг, сражаясь за Родину, и обеспечение их жильём — важная мера поддержки, знак нашей заботы и благодарности,

— подчеркнул Шандалович.

На эти цели в бюджете республики заложено свыше 400 млн рублей. В текущем году планируется обеспечить жильём 138 детей‑сирот.

Кроме того, внесены поправки в региональный закон «О порядке и нормативах заготовки древесины гражданами для собственных нужд». Теперь участники СВО и их близкие получат преимущественное внеочередное право на заготовку древесины.

Преимущественное внеочередное право на заготовку древесины теперь предоставлено участникам специальной военной операции и членам их семей. Они могут использовать ее для строительства дома, бани, отопления и других нужд,

- сказал Председатель Законодательного Собрания.

Элиссан Шандалович уточнил, что для этой категории граждан установлена льготная ставка с понижающим коэффициентом 0,1 — то есть скидка достигает 90%.



Заготовка древесины осуществляется на основе договоров купли‑продажи лесных насаждений. При этом, согласно закону, такая древесина не может быть продана или передана другим лицам.



Напомним, что в Карелии уже действуют и другие меры поддержки участников СВО: отменён транспортный налог для бойцов, а также введено квотирование рабочих мест для ветеранов спецоперации.