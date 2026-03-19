Петрозаводчане живут в бывшей столетней церкви

Аварийные дома еще долго не закончатся в нашей республике, поскольку их огромное количество, а денег гораздо меньше. А значит, продолжаются обращения граждан в редакции СМИ с историями, как они выживают в полуразрушенных холодных домах. Вот еще одна про жильцов дома №15 по улице Лососинская в карельской столице, который признали аварийным в 2019 году.

Виктор Тихонов - инвалид 3 группы проживает в квартире №1 этого очень старого деревянного дома без удобств и воды. Как он рассказал, этот здание когда-то, а точнее более 100 лет назад, было домовой церковью. Построили ее в 1910 году. Он живет без печек, поэтому зимой температура в квартире достигала -5 градусов.

Виктор приобрел здесь жилье, когда этот дом уже признали аварийным. Как уточнили в Минстрое Карелии, такие собственники имеют право только на получение компенсации.

Елена Евдокимова прожила в этом доме более 20 лет. Она купила здесь квартиру в 2004 году. Но последние полтора года вынуждена с ребенком снимать жилье, говорит, что жить здесь стало совсем невозможно. Помимо холода в квартире и вечно замерзающей уличной колонки их с дочкой атаковали крысиные блохи. Пришлось бежать.

Но бежать из этого столетнего дома хотят не все. Некоторые соседи готовы были напасть на нашу съемочную группу, чтобы мы не могли сделать сюжет. Кому-то просто удобно жить и ни за что не платить.

В 2025 году республика стала первым регионом в России, который получил федеральный транш на продолжение реализации этой программы - более 5 млрд рублей. С учетом софинансирования из местного бюджета - это 800 млн рублей, на программу расселения выделено более 6 млрд рублей.

Самый большой процент аварийного жилья находится в Петрозаводске - 673 аварийных дома, в которых проживает 17 тысяч человек - это порядка 7 тысяч семей. Всего в Карелии 5 тысяч домов или более 30 тысяч квартир, признанных аварийными до 2017 года, которые предстоит расселить.

Сейчас дома для переселения людей из аварийного фонда строятся в Петрозаводске, Беломорске, Суоярви, Лахденпохье и Питкяранте. Самый большой дом возводят в карельской столице на улице Белинского, там будет 251 квартира. Понятно, что туда всех не смогут переселить, и очередь будет продолжаться. Как пояснили в мэрии, сейчас расселяют тех, кто получил статус аварийного жилья до 2017 года. Администрация города реализует программу расселения аварийного фонда после того, как получает финансирование от Минстроя республики.