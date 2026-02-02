В России подтвержден случай заболевания оспой обезьян

Пациент с подтвержденной оспой обезьян в Подмосковье находится в состоянии средней тяжести, еще один контактировавший — в удовлетворительном состоянии, сообщают РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения Московской области Максима Забелина.

Сейчас пациент с подтвержденным диагнозом «оспа обезьян» находится в инфекционном отделении Домодедовской больницы в состоянии средней степени тяжести. Еще один контактировавший с больным человек находится под наблюдением в удовлетворительном состоянии без клинических проявлений болезни.

Минздрав региона и региональный Роспотребнадзор проводят необходимые эпидемиологические мероприятия. По информации источника, риск распространения оспы обезьян в России отсутствует.