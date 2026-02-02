В карельской деревне создается круглогодичный спорткомплекс

В карельской деревне Ялгуба продолжается реконструкция Центра спортивной подготовки для легкоатлетов и хоккеистов, сообщили в республиканской дирекции по строительству.

На объекте уже возведены медицинский блок, физкультурно-оздоровительный комплекс со стадионом с беговыми дорожками и универсальными площадками для игр. Для лодок построен эллинг. В финальную стадию вошли строительство спортзала и гостиницы на 40 мест.

По информации источника, сейчас ведется монтаж вентилируемых фасадов и устройство огнезащиты спортивного зала. В гостинице продолжаются укладка плитки, покраска стен в номерах.

После завершения строительства комплекс сможет принимать спортсменов круглый год: весной, летом — легкоатлетов, а зимой на стадионе планируется заливать хоккейную коробку.