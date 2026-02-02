Глава Карелии раскритиковал «финансовый» челлендж Минфина

Артур Парфенчиков прокомментировал публикацию Министерства финансов республики, размещённую 1 февраля в официальном паблике ведомства.

Буду категоричен. Предложенный челлендж бездумен по сути и безнравственен в основе своей! Никакого отношения к финансовой грамотности он не имеет!

— заявил Глава региона в своём официальном аккаунте.

В материале гражданам предлагалось пройти челлендж под названием «Февраль без трат» — отказаться на месяц от спонтанных покупок одежды, посещения кафе и ресторанов, поездок на такси и развлечений.

Бездушность и неуместность этого челленджа считаю очевидной,

- подчеркнул Артур Парфенчиков.

В связи с произошедшим Глава Карелии поручил провести служебную проверку в отношении Министра финансов республики Александра Климочкина, а также по факту ненадлежащего контроля публичной информационной политики министерства.

О результатах проверки сообщу дополнительно. Ответственность за такие решения должна быть персональной,

— добавил Парфенчиков.