Автогонщики опробуют снежные трассы в Крошнозере

Ралли – спринт «Крошнозеро – 2026» пройдет в Пряжинском районе в феврале, сообщили в региональном минтрансе. На время спортивного мероприятия будут вводить ограничения для транспорта.

Пилоты будут состязаться 14 февраля. На участках региональных дорог «Крошнозеро-Каскеснаволок-Коккойла», с 0 по 10-й и «Подъезд к д. Коккойла», с 0 по 3 км запретят движение для всех видов транспорта. Ограничения будут действовать 14-го числа с 14:00 до 16:00 и с 17:00 до 19:00.

Водителей попросили учитывать информацию о ралли при планировании поездок.