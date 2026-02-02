02 февраля 2026, 17:05
Мир

Россияне зашли в подъезд дома в Египте и оказались в изоляторе

Загадочно исчезнувшие в Египте россияне рассказали, что с ними произошло
Фото: freepik

Пропавшие в Египте уральцы три дня сидели в изоляторе в наручниках и с повязками на глазах, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на E1.ru.

По словам одного из туристов, их задержали за то, что они зашли в подъезд дома и поднялись на крышу. По местным законам делать это запрещается. Нарушение со стороны россиян зафиксировала камера видеонаблюдения.

Сообщается, что мужчинам не дали связаться с родственниками и представителями посольства самостоятельно, а полицейские не оповестили их семьи сами, как обещали.

В изоляторе россияне провели трое суток. Все это время они находились в наручниках и с повязками на глазах.

Напомним, молодые люди вышли из отеля в Каире и не вернулись в него, перестали выходить на связь и не сели на обратный рейс до России.

