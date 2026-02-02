02 февраля 2026, 16:38
Общество

Уникальное явление «поймала» в объектив жительница Карелии

«Ложная Луна» заглянула в Карелию
Луна
Фото: freepik

Жительница Костомукши стала свидетельницей редкого атмосферного оптического явления. О том, что удалось увидеть и запечатлеть, женщине рассказали в паблике «64 параллель онлайн».

Костомукшанка «поймала» в объектив «ложную луну», или, по-научному, парселену. Это невероятное по зрелищности небесное представление происходит, когда лунный свет преломляется в плоских шестиугольных кристаллах льда в перисто-слоистых облаках.

Ранее сообщалось, что юную жительницу Карелии назвали в честь единственного спутника Земли – Луной.

