Стали известны самые редкие имена для новорожденных в Карелии

Молодожены в Карелии по-прежнему выбирают красивые даты для свадьбы. Так 25.12.2025 года в Петрозаводске зарегистрировали 25 пар, а под самый Новый год, в последний рабочий день уходящего года, 30 декабря поженились 16 пар.

По словам Татьяны Тимофеевой, начальника управления ЗАГС Карелии, молодожены чаще предпочитают традиционный марш Мендельсона, но есть и те, кто заказывают классическую музыку или песню, которая имеет особое значение для пары.

А вот именами для своих детей жители Карелии продолжают удивлять. Среди популярных женских имен в 2025 году зафиксированы: Ева, Есения, Анна, София и Варвара. Среди мужских: Александр, Матвей, Максим, Артем. Среди самых редких для девочек: Эстер, Ясмин, Розолина, Саманта, Эстелла, Лукерия, Герда, Луна и в этот список, по данным ЗАГСа, попала Людмила. Для мальчиков родители с фантазией выбирают такие имена: Теодор, Федот, Лаврентий, Космос, Марс, Трофим, Кай.

Татьяна Тимофеева отметила, что сейчас очень популярными становятся космические имена для детей.



