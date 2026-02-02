Житель Карелии стал призером всероссийского марафона

Воспитанник спортивной школы Костомукши завоевал серебряную награду на престижном лыжном марафоне Toksovo Cup, сообщает газета «Новости Костомукши».

Юный спортсмен показал второй результат на дистанции 16 километров, которую участники преодолевали классическим стилем.

Соревнования проходили в Ленинградской области.

Ранее сообщалось о традиционном празднике спорта «Лыжня России-2026» (0+), который состоится 14 февраля на Кургане в Петрозаводске. В настоящее время от желающих принимают заявки для участия.