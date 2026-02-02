02 февраля 2026, 15:05
Житель Карелии стал призером всероссийского марафона
Костомукшанин завоевал «серебро» на лыжном марафоне в Ленинградской области
Фото: freepik
Воспитанник спортивной школы Костомукши завоевал серебряную награду на престижном лыжном марафоне Toksovo Cup, сообщает газета «Новости Костомукши».
Юный спортсмен показал второй результат на дистанции 16 километров, которую участники преодолевали классическим стилем.
Соревнования проходили в Ленинградской области.
Ранее сообщалось о традиционном празднике спорта «Лыжня России-2026» (0+), который состоится 14 февраля на Кургане в Петрозаводске. В настоящее время от желающих принимают заявки для участия.