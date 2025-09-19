Экс-мэра Петрозаводска Любарского не берут на СВО

Бывший глава столицы Карелии Владимир Любарский, арестованный по делу о коррупции, на прошедшем судебном заседании по мере пресечения заявил о подписании контракта в одностороннем порядке с Минобороны на год. Но подтверждения из комиссариата о контракте не поступало.

Прозвучавшая информация удивила даже следователя Александра Брюханова. По его данным, начальник пункта отбора обращался к нему, чтобы провести с арестованным беседу и анкетирование.

Судя по всему, бывший чиновник то ли не так понял, то ли поторопил события, то ли интерпретировал ситуацию не совсем корректно. Так как в телеграм-канале «Долго будет Карелия сниться» опубликован ответ силового ведомства, проливающий свет на историю с «контрактом».

В нем говорится, что по состоянию на 18 сентября Владимир Любарский на военную службу по контракту не поступал, а контракт о прохождении военной службы не заключался.