17 марта 2025, 14:42
Происшествия

Бывший мэр Петрозаводска Любарский проведет праздники за решеткой

Городской суд продлил содержание под стражей бывшему заместителю губернатора
фото «Петрозаводск говорит»

В Петрозаводском городском суде продлили меру пресечения бывшему градоначальнику Владимиру Любарскому. За решеткой он проведет майское праздники. Арест продлен до 19 мая.

В отношении бывшего заместителя губернатора Карелии возбуждено уголовное дело о взятке.

Как считают следователи, с 2017 по 2022 год Любарский получил взятку через посредника от представителей коммерческого предприятия, оказывающего услуги по обеспечению питанием организаций здравоохранения и социальной сферы Карелии. Деньги он получил за содействие в разрешении различных вопросов, в том числе связанных с предоставлением компании необоснованных выгод и преимуществ при заключении и исполнении госконтрактов с учреждениями здравоохранения республики на оказание услуг по организации лечебного питания и при приемке выполненных работ.

Затем появился еще эпизод. Было заведено еще одно дело. которое затем было объединено с первым. На этот раз экс-мэр через посредников получил взятку в особо крупном размере. Вознаграждение предназначалось за предоставление преференций фирме, осуществлявшей проектно-изыскательные работы в санатории «Марциальные воды», при заключении новых договоров и решении других вопросов. Следователи считают, что Любарский получил при посредничестве сотрудников здравницы взятку в размере 3 100 000 рублей.

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