17 марта 2025, 13:28
Почти два десятка нарушителей отловили на дорогах Петрозаводска
Нарушители катаются в пьяном виде и без прав. Улов за выходные - 18 водителей
фото Госавтоинспекция Петрозаводска
По Петрозаводску ездили пьяные водители и водители без прав. 18 нарушителей отстранили от руля за выходные 15-16 марта. В ГАИ уточнили, что семеро водили в состоянии опьянения, а у одиннадцати не было прав управления транспортом.
Дорожные полицейские составили административные материалы. Водители лишились своих транспортных средств – их увез эвакуатор.
В ГАИ напомнили о наказании за подобные нарушения. За вождение в пьяном виде, как и за отказ от прохождения медосвидетельствования, предусмотрено лишение прав от полутора до двух лет и штраф в 45 тысяч. За повторное нарушение привлекают к уголовной ответственности.
Нарушителя, не имеющего водительских прав, наказывают рублем – штраф составляет от пяти до 15 тысяч.