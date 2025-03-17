Почти два десятка нарушителей отловили на дорогах Петрозаводска

По Петрозаводску ездили пьяные водители и водители без прав. 18 нарушителей отстранили от руля за выходные 15-16 марта. В ГАИ уточнили, что семеро водили в состоянии опьянения, а у одиннадцати не было прав управления транспортом.

Дорожные полицейские составили административные материалы. Водители лишились своих транспортных средств – их увез эвакуатор.

В ГАИ напомнили о наказании за подобные нарушения. За вождение в пьяном виде, как и за отказ от прохождения медосвидетельствования, предусмотрено лишение прав от полутора до двух лет и штраф в 45 тысяч. За повторное нарушение привлекают к уголовной ответственности.

Нарушителя, не имеющего водительских прав, наказывают рублем – штраф составляет от пяти до 15 тысяч.