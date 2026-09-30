Жителей Карелии ждет серьезное повышение тарифов на «коммуналку»

Резкое подорожание электроэнергии ударит по карельскому бизнесу

Фото: Антонина Кябелева

Текст: Антонина Кябелева

С 1 октября 2026 года по всей стране пройдет индексация стоимости услуг жилищно-коммунального сектора. Повышение тарифов коснется всех – и граждан, и бизнес. В госкомитете по ценам и тарифам Карелии рассказали, что ждать разным категориям потребителей коммунальных услуг.

Рост платы граждан за коммунальные услуги в целом по Карелии составит 9,9%.

«Федеральным законодательством предусмотрено дополнительное отклонение к среднему индексу по региону и для Карелии оно составляет 2,1%. При этом тарифы на отдельные виды услуг могут меняться по-разному, но итоговый совокупный рост не должен превышать установленный предел в 12% (9,9% + 2,1%)»,

- объяснили в госкомитете.

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В целом по республике рост платы граждан по отдельным видам услуг выглядит следующим образом.

Холодное водоснабжение подорожает на 10,81%, горячее водоснабжение – на 10,12%, водоотведение – на 10,72%, отопление – на 9,82%, электроэнергия по одноставочным тарифом – на 11,16%, электроэнергия по зонным тарифам – на 12,15%, сетевой газ – на 10,17%, сжиженный газ – на 9,91%, твердое топливо – на 4,47%.

Понятно, что по разным населенным пунктам и поставщикам услуг тарифы будут отличаться. Так, в Петрозаводске, судя по представленной госкомитетом таблице, услуги водоснабжения АО «ПКС-Водоканал» подорожают на 9,87% и 9,90%, услуги ООО «Водоконал-3» - на 11,99%.

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Услуги отопления филиала «Карельский ПАО «ТГК-1» увеличатся на 9,79% (3 475,840 рубля за Гкал) и на 23,93% (2 395,820 рубля за Гкал). Дело в том, что компания не владеет всеми тепловыми сетями города напрямую, и многие из них переданы в аренду. Именно это обстоятельство влияет на итоговый тариф для граждан.

Разброс тарифов на электроснабжение в зависимости от поставщика услуг и вида тарифа еще более серьезный.

В Петрозаводске тарифы на услуги электроснабжения для граждан с 1 октября подорожают от 7,61% до 22,6%.

Один из самых болезненных для жителей Карелии вопросов – стоимость отопления. Особенно для северных районов республики. Госкомитет предоставил таблицу, отражающую изменения тарифов на теплоэнергию по разным районам республики. В большинстве населенных пунктов плата граждан за отопление увеличится на 9,9%. Важно понимать, что для кошелька граждан принципиально не только то, на сколько процентов повысится плата, но и стоимость Гкал. Самое высокое повышение цены отопления – на 11,41% – ждет жителей Костомукши. При этом стоимость Гкал для МУП «Тепловые сети Костомукшского городского округа» установлен на уровне 4 985,880 рубля.

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А теперь сравниваем ситуацию с Лахденпохским районом. Для ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» тариф для населения увеличен на 10,6%, но стоимость Гкал составит с 1 октября 2026 года 3 351,390 рубля. Для ООО «Петербургтеплоэнерго», которое также работает в Лахденпохском районе, установлено в зависимости от населенных пунктов два тарифа – 5 261,670 рубля за Гкал (повышение на 9,9%) и 5 170,710 рубля за Гкал (повышение на 8%). Очевидно, что при равном потреблении теплоэнергии граждане, чьи дома обслуживает КарелКоммунЭнерго, заплатят значительно меньше, чем те, кто получает услуги от Петербургтеплоэнерго.

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Непросто придется в зимнее время жителям Беломорского, Кемского и Лоухского районов, где стоимость Гкал перевалила за 5 тысяч рублей. Так, в Беломорском районе стоимость Гкал варьируется от 5 469,690 до 5 545,1 рубля за Гкал, в Кемском районе – от 5 173,970 до 5 545,1 рубля за Гкал, в Лоухском районе – от 5 469,690 до 5 545,1 рубля за Гкал. За 5 тысяч рублей перешагнула стоимость Гкал по некоторым поставщикам тепла Медвежьегорского, Муезерского, Питкярантского, Пудожского, Сегежского, Сортавальского, Суоярвского и Калевальского районов.

«В домах с печным отоплением рост платы будет меньше, так как топливо твердое дорожает в пределах индекса потребительских цен (5,1%). В муниципальных образованиях рост платы за коммунальные услуги зависит от набора коммунальных услуг в конкретном доме, а также и от поставщика коммунальной услуги. Рост платы в доме с печным отопление может быть 7%, а в доме с централизованным отоплением, водоснабжением, водоотведением, с электроплитами – 11%»,

– пояснили в госкомитете.

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Если для граждан одним из самых разорительных тарифов является плата за теплоснабжение, то представители бизнеса, с которыми мне удалось поговорить, в шоке от грядущих с 1 октября 2026 года цен на электроэнергию.

В госкомитете прогнозируют, что с 1 октября 2026 года рост цен на электроэнергию для юридических лиц составит порядка 20,3%, если сравнивать с августом 2026 года.

«С учетом включения Республики Карелия в Перечень территорий ценовых зон оптового рынка электрической энергии и мощности, для которых устанавливаются особенности функционирования оптового и розничных рынков, покупка электрической энергии (мощности) на оптовом рынке в 2026 году осуществляется в большей степени по льготной цене, что способствует снижению стоимости электрической энергии для потребителей региона и сдерживанию ее роста. В настоящее время цены на электрическую энергию для потребителей республики являются конкурентоспособными по сравнению с ценами других регионов Северо-Западного федерального округа (и одними из самых низких в СЗФО (ниже только в Мурманской области)»,

– отметили в госкомитете.

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По данным госкомитета по ценам и тарифам РК, в августе 2026 года для потребителей по первой ценовой категории на низком уровне напряжения с максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 670 кВт стоимость электрической энергии с учетом НДС составила: Республика Карелия – 12,03 руб./кВтч, Санкт-Петербург – 12,87 руб./кВтч, Псковская область – 13,65 руб./кВтч, Вологодская область – 13,94 руб./кВтч, Новгородская область – 14,76 руб./кВтч, Архангельская область – 15,76 руб./кВтч, Ленинградская область – 17,01 руб./кВтч.

Как пояснили в госкомитете, действующим законодательством не предусмотрено установление льготных тарифов на электрическую энергию в зависимости от вида экономической деятельности потребителя.

«Установление каких-либо преференций по снижению расходов на оплату электрической энергии для определенных категорий потребителей влечет за собой необходимость финансирования из регионального бюджета», – сказано в ответе госкомитета.

Очевидно, что на подобные траты карельское правительство не готово. Остается только наблюдать, как карельский бизнес переживет 20-процентное повышение цен на электроэнергию.