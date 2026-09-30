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30 сентября 2026
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Общество

В Карелии умерла врач-психиатр Евгения Алисейчук

Специалист более 40 лет работала в республиканской психиатрической больнице
свеча
Фото сгенерировано Алиса AI

Не стало врача-психиатра Евгении Юльяновны Алисейчук. Она ушла из жизни 25 сентября в возрасте 89 лет.

О смерти бывшей коллеги сообщили в паблике республиканской психиатрической больницы, где специалист проработала более 40 лет.

Евгения Юльяновна  с 1973 года трудилась врачом-психиатром, а с 1985 года и до выхода на заслуженный отдых возглавляла туберкулезное отделение. 

врач-психиатр

Она была блестящим организатором и уважаемым руководителем, отметили в источнике. Коллектив больницы выразил соболезнования семье и близким женщины. 

Прощание с Евгенией Алисейчук пройдет в четверг, 1 октября, с 13:00 до 14:00 в траурном зале № 1 на ул. Вольная, 4.

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