В Карелии умерла врач-психиатр Евгения Алисейчук

Специалист более 40 лет работала в республиканской психиатрической больнице

Фото сгенерировано Алиса AI

Не стало врача-психиатра Евгении Юльяновны Алисейчук. Она ушла из жизни 25 сентября в возрасте 89 лет.

О смерти бывшей коллеги сообщили в паблике республиканской психиатрической больницы, где специалист проработала более 40 лет.



Евгения Юльяновна с 1973 года трудилась врачом-психиатром, а с 1985 года и до выхода на заслуженный отдых возглавляла туберкулезное отделение.

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Она была блестящим организатором и уважаемым руководителем, отметили в источнике. Коллектив больницы выразил соболезнования семье и близким женщины.



Прощание с Евгенией Алисейчук пройдет в четверг, 1 октября, с 13:00 до 14:00 в траурном зале № 1 на ул. Вольная, 4.