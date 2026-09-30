«КСМ» приступила к строительству дома под расселение в Петрозаводске

Ввод объекта в эксплуатацию предусмотрен на конец 2027 года

Фото: Компания «КСМ»

Новостройка станет крупнейшей за всю историю предприятия. Общая площадь дома — почти 19 тысяч кв. метров, 14 этажей (плюс подвал и технический этаж). Из 265 квартир 58 — однокомнатные, 164 — двухкомнатные, 42 — трёхкомнатные и одна — четырёхкомнатная. В доме предусмотрены лифты и крышная газовая котельная, в каждой квартире предусмотрен балкон. Строительство начали на собственные средства компании.

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Глава республики Артур Парфенчиков отметил, что регион сознательно работает на опережение: чем больше готовых объектов, тем выше шансы привлечь дополнительное финансирование на программу расселения аварийного жилья.

На площадку строители зашли полтора месяца назад. Начали с подготовительных работ: свели зелёные насаждения, вынесли воздушные линии электроснабжения за территорию площадки, освободили площадку от существующих незаконных построек. К устройству котлована планируется приступить во второй половине октября, к началу лета следующего года коробка дома должна быть полностью смонтирована, а в конце 2027-го дом планируется ввести в эксплуатацию с полной отделкой и сантехническим оборудованием