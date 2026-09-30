Объявляем первого победителя конкурса «География впечатлений»

Любуйтесь умопомрачительными кадрами и участвуйте сами!

Фото: нейросеть Алиса AI

Настало время объявить сентябрьского победителя конкурса «География впечатлений», который проводят портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама».

В этом месяце жители Карелии прислали нам много необыкновенно красивых фотографий из своих путешествий. Но, как известно, лучше гор могут быть только горы! Неслучайно в число лучших в этот раз попали исключительно фотографии с великолепными горными пейзажами.

Претендентами на победу стали Ольга Мякеля, Ирина Дианова, Ольга Бортко и Ольга Кисткина.

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Самым удачным кадром месяца редакционное жюри единодушно признало снимок, который прислала Ольга Мякеля.

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«Верхняя Балкария, Черекский район, скальный выступ Деуле Гажыу Тиш, что переводится как «Зуб Мудрости Великана». Головокружительные виды на Безенгийский ледник, заснеженные вершины, изумрудную долину, а в ясную погоду можно разглядеть и Эльбрус. Дух захватывало от высоты, красоты и впечатлений!»,

— рассказала Ольга.

Поздравляем победителя! Ольге Мякеля достаётся приз — билеты в Музыкальный театр Карелии на двоих. Для получения приза просим звонить по телефону 53-13-13.

Если вы тоже хотите принять участие в конкурсе, поделитесь интересными кадрами из ваших путешествий и выиграйте билеты в Музыкальный театр!

Условия участия

• К участию приглашаются жители Карелии старше 18 лет. В случае, если на фотографии изображены несовершеннолетние, требуется письменное согласие родителей каждого ребёнка на публикацию снимка.

• На фото обязательно должны присутствовать люди — вы сами или члены вашей семьи. Поделитесь кадрами из ваших путешествий — по миру, по России или по родной Карелии!

• Напишите несколько слов о том, что изображено на фотографии, и расскажите о тех местах, которые запали вам в сердце!

• Отправляйте снимки на почту ptzgovorit.interesno@yandex.ru (только по этому адресу!) с пометкой «География впечатлений». Не забудьте указать свою фамилию, имя и рассказать, кто запечатлён на фото. От каждого участника принимается не более одного снимка в месяц.

• Участники конкурса должны состоять в группе ВКонтакте «Петрозаводск говорит».

Лучшие кадры выберем трижды — в сентябре, октябре и ноябре. Оценивать конкурсные работы будет редакция. Основными критериями являются оригинальность фотографии, соответствие теме конкурса, содержательная привлекательность, гармоничная композиция, качество.

Победителю каждого месяца достанется приз — билеты в Музыкальный театр Республики Карелия на двоих.

Самые интересные снимки будут опубликованы в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама». Конкурс продлится до 30 ноября 2026 года. Подробности по тел. 53-13-13.