Перейти к основному содержанию
30 сентября 2026
Есть новости? Звоните:
53-13-13
Мы в соцсетях:

Происшествия

В ФАПе в карельском поселке работали пожарные

Короткое замыкание осветительного прибора произошло в ФАПе в поселке Кривцы
Пожарные работают в ФАПе
Фото: паблик Отряд противопожарной службы по Пудожскому району

Специалистов отряда противопожарной службы поселка Кривцы Пудожского района подняли по тревоге. Дежурный сообщил о запахе гари в помещении местного фельдшерско-акушерского пункта.

Прибыв на место, пожарные установили источник запаха, который появился вследствие короткого замыкания стартера лампы дневного освещения.
К счастью, открытого горения не было, угроза распространения огня отсутствовала, как и пострадавшие.

Пожарные отключили электропитание и вызвали электриков для устранения неисправности, уточнили в паблике Отряда противопожарной службы по Пудожскому району.

Ранее в рубрике Происшествия было опубликовано: Водитель из соседнего региона нарушил ПДД в Карелии

Метки