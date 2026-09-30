В ФАПе в карельском поселке работали пожарные

Специалистов отряда противопожарной службы поселка Кривцы Пудожского района подняли по тревоге. Дежурный сообщил о запахе гари в помещении местного фельдшерско-акушерского пункта.
Прибыв на место, пожарные установили источник запаха, который появился вследствие короткого замыкания стартера лампы дневного освещения.
К счастью, открытого горения не было, угроза распространения огня отсутствовала, как и пострадавшие.
Пожарные отключили электропитание и вызвали электриков для устранения неисправности, уточнили в паблике Отряда противопожарной службы по Пудожскому району.