Избран спикер новой Госдумы

Вячеслав Володин остался председателем нижней палаты парламента

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Вячеслав Володин избран спикером Государственной Думы девятого созыва. Об этом сообщает РИА Новости.

На пост председателя нижней палаты парламента Володина выдвинула партия «Единая Россия», занимающая подавляющее большинство мест в Госдуме. Ранее Володин был спикером Думы седьмого и восьмого созывов.

Выборы в Государственную Думу прошли 18-20 сентября. По их итогам «Единая Россия» получила 349 мест в нижней палате парламента, КПРФ - 37, ЛДПР - 23, «Новые люди» - 19, «Справедливая Россия» - 17. Одно кресло получила партия «Родина», еще четыре - самовыдвиженцы.