Избран спикер новой Госдумы

Вячеслав Володин избран спикером Государственной Думы девятого созыва. Об этом сообщает РИА Новости.
На пост председателя нижней палаты парламента Володина выдвинула партия «Единая Россия», занимающая подавляющее большинство мест в Госдуме. Ранее Володин был спикером Думы седьмого и восьмого созывов.
Выборы в Государственную Думу прошли 18-20 сентября. По их итогам «Единая Россия» получила 349 мест в нижней палате парламента, КПРФ - 37, ЛДПР - 23, «Новые люди» - 19, «Справедливая Россия» - 17. Одно кресло получила партия «Родина», еще четыре - самовыдвиженцы.