Машина с теряющим сознание ребенком попала в пробку в Петрозаводске

На прошлой неделе сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска несли службу на улицах города и заметили водителя, который активно им жестикулировал, прося о помощи.
Автомобилист вез ребенка в больницу. Состояние девочки стремительно ухудшалось – она теряла сознание. Но на дороге были пробки, и быстро добраться до медучреждения не получалось.
Дорожные полицейские Петрозаводска поняли водителя без слов и мгновенно приняли решение сопроводить автомобиль до ближайшего медучреждения. Применив спецсигналы, полицейские на патрульном автомобиле помогли быстро доставить ребенка в детскую республиканскую больницу, рассказали в МВД Карелии.
Мама девочки поблагодарила инспекторов за своевременную помощь в трудной ситуации и отзывчивость.
Как уточнили в ведомстве, девочку госпитализировали.