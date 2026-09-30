Машина с теряющим сознание ребенком попала в пробку в Петрозаводске

Водитель просил о помощи – автоинспекторы все поняли без слов

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На прошлой неделе сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска несли службу на улицах города и заметили водителя, который активно им жестикулировал, прося о помощи.

Автомобилист вез ребенка в больницу. Состояние девочки стремительно ухудшалось – она теряла сознание. Но на дороге были пробки, и быстро добраться до медучреждения не получалось.



Дорожные полицейские Петрозаводска поняли водителя без слов и мгновенно приняли решение сопроводить автомобиль до ближайшего медучреждения. Применив спецсигналы, полицейские на патрульном автомобиле помогли быстро доставить ребенка в детскую республиканскую больницу, рассказали в МВД Карелии.

Мама девочки поблагодарила инспекторов за своевременную помощь в трудной ситуации и отзывчивость.

Как уточнили в ведомстве, девочку госпитализировали.