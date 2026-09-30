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30 сентября 2026
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Спорт

Школьники из Карелии установили исторический результат

Представители Карелии вошли в тройку сильнейших на «Президентских спортивных играх»
Медали соревнований
Фото создано с помощью Алиса AI

Во Всероссийском детском центре «Смена» (Краснодарский край) завершились всероссийские старты для школьных команд. Участниками турнира стали представители 77 регионов России. Команда школы № 8 из Кондопоги по итогам соревнований завоевала 3-е место в общекомандном зачете, сообщили в паблике Центра спортивной подготовки. 

«Для кондопожской школы это лучший результат за последние годы»,

 — говорится в сообщении. 

фото команды на турнире

В 2021 году школьная команда была лишь 38-й. В последующие годы шел постепенный прогресс, который в этом году вылился в призовое место. 

Достижению исторического результата предшествовала серьёзная подготовка: летом ребята прошли два учебно-тренировочных сбора. Кроме того, с ними работали специалисты по разным видам спорта.

Победителем общекомандного зачёта стали представители Цивильской школы № 1 им. М.В. Силантьева (Чувашская Республика). Второе место — у Богучанской средней школы № 3 (Красноярский край).

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