Школьники из Карелии установили исторический результат

Представители Карелии вошли в тройку сильнейших на «Президентских спортивных играх»

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Во Всероссийском детском центре «Смена» (Краснодарский край) завершились всероссийские старты для школьных команд. Участниками турнира стали представители 77 регионов России. Команда школы № 8 из Кондопоги по итогам соревнований завоевала 3-е место в общекомандном зачете, сообщили в паблике Центра спортивной подготовки.

«Для кондопожской школы это лучший результат за последние годы»,

— говорится в сообщении.

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В 2021 году школьная команда была лишь 38-й. В последующие годы шел постепенный прогресс, который в этом году вылился в призовое место.

Достижению исторического результата предшествовала серьёзная подготовка: летом ребята прошли два учебно-тренировочных сбора. Кроме того, с ними работали специалисты по разным видам спорта.

Победителем общекомандного зачёта стали представители Цивильской школы № 1 им. М.В. Силантьева (Чувашская Республика). Второе место — у Богучанской средней школы № 3 (Красноярский край).