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30 сентября 2026
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Спорт

11-летняя шахматистка стала самым юным в истории гроссмейстером

Одиннадцатилетняя британка стала самой молодой женщиной‑гроссмейстером
юная шахматистка
Фото сгенерировано Алиса AI

Одиннадцатилетняя шахматистка стала самым юным женским гроссмейстером

Британка Бодхана Сиванандан стала самой юной шахматисткой в истории, выполнив условия для получения звания гроссмейстера среди женщин. Девочка побила рекорд, державшийся больше 20 лет. Об этом пишет РБК со ссылкой на информацию Би-би-си.

Шахматистка выступила на шахматной олимпиаде в Самарканде и побила рекорд Екатерины Лагно, которая получила аналогичное звание в 12 лет. В составе сборной Англии Сиванандан провела 11 туров против сильнейших соперниц и набрала восемь очков.

Звание гроссмейстера среди женщин, отмечает источник, считается высшим звание для шахматисток и присваивается пожизненно, правда, требования у него ниже универсального звания гроссмейстера. Однако женщины могут бороться за «абсолютное» гроссмейстерское звание.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 11-летняя Сиванандан побила мировой рекорд, державшийся 38 лет. Шахматистка обыграла действующего чемпиона Франции.

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