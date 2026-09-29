Юные тхэквондисты из Петрозаводска выиграли крупные соревнования

Воспитанники спортивной школы №5 везут золото со всероссийского турнира

Фото: Алиса ИИ

Юные воспитанники спортивной школы №5 Петрозаводска завоевали золотые медали на всероссийских соревнованиях по тхэквондо «Битва Подмосковья». Старты прошли в Одинцово с 25 по 28 сентября, сообщила глава карельской столицы Инна Колыхматова.

В весовой категории до 53 килограммов среди юниорок до 21 года Дана Борисова одержала победу в дисциплине керуги. Она уверенно переиграла трех соперниц и выполнила норматив мастера спорта России.

В рамках турнира по интерактивному тхэквондо с привлечением технологий виртуальной и дополненной реальности победителем стал Глеб Артемов.

Ребята занимаются под руководством тренера Елизаветы Тарасевич.

Ранее сообщалось о том, что «троллейбус Победы» проедет по Петрозаводску.