Выстрелы остановили петлявшую на ночной дороге в Карелии легковушку

Машину с подростками вел юноша, лишенный прав

Фото: Стопкадр видео МВД Карелии

Сотрудники Госавтоинспекции Медвежьегорска применили табельное оружие для остановки привлекшего их внимание автомобиля. Инцидент произошел в минувшую пятницу, 25 сентября, в 01:33 на 629 километре автодороги «Вологда – Медвежьегорск», сообщили в МВД Карелии. Там полицейские заметили автомобиль, который сильно петлял на дороге.

Требования сотрудников полиции об остановке водитель проигнорировал и продолжил движение с грубыми нарушениями правил: выезжал на встречную полосу, вилял по дороге из стороны в сторону, пытался протаранить служебный автомобиль – этими действиями он создал угрозу безопасности для других участников дорожного движения.

Госавтоинспекторы применили оружие: раздался один предупредительный выстрел в воздух, ещё три – по колёсам автомобиля. Остановив машину, водитель попытался убежать, но его задержали полицейские.

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За рулём находился 22-летний житель Пудожа, который ранее был судим. Несмотря на то, что фигурант был трезв, он ехал на незарегистрированном авто, без страховки, к тому же он был лишен прав. В отношении нарушителя оформили пять административных протоколов.

Как оказалось, в салоне находились четыре пассажира, все – жители Пудожа, среди них – двое несовершеннолетних. Компания направлялась из Пудожа в Медвежьегорск, чтобы встретить знакомого, приехавшего на автобусе.

По факту инцидента проводится проверка. Автомобиль помещён на штрафстоянку.