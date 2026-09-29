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29 сентября 2026
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Происшествия

Аферисты «помогли» жительнице Карелии заменить важный документ

Жительница Пудожского района лишилась денег при замене водительского удостоверения
женщина плачет
Фото создано с помощью Алиса AI

В полицию Пудожского района обратилась местная жительница 1967 года рождения и сообщила, что стала жертвой мошенников при замене просроченного водительского удостоверения. Подробности рассказали в МВД по РК.

Женщина начала переписку с неизвестным, который пообещал помочь решить вопрос. Мужчина запросил у потерпевшей копию паспорта, фотографию водительского удостоверения и другие документы. Затем отправил номер счета для оплаты госпошлины в размере 15 тысяч рублей и предложил прийти в подразделение Госавтоинспекции за документом. 

Жительница Пудожа лишилась денег и осталась без актуального водительского удостоверения.

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